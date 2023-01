Gennaio 14, 2023

Milano, 14 gen. (Adnkronos) – Un uomo ha interrotto, per pochi minuti, l’evento organizzato da Fdi a Milano – per sostenere la campagna elettorale del governatore lombardo Attilio Fontana – per protestare contro l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. L’uomo ha mostrato un manifesto – con la foto di lui e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si stringono la mano – e ha urlato “Basta Bolsonaro, niente cittadinanza a Bolsonaro, non siate complici”.