Novembre 9, 2022

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – Brembo prevede per l’intero esercizio 2022 ricavi in crescita del 30% rispetto al 2021, migliorando le precedenti indicazioni, e margini in linea con i primi nove mesi del 2022. E’ quanto emerge dalla presentazione dei conti relativi ai 9 mesi. ” il portafoglio ordini -si sottolinea- si conferma solido a livello globale anche per i prossimi mesi. Salvo mutazioni straordinarie del contesto geopolitico e macroeconomico”.