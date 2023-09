Brennero: Minasi (Lega), ‘ricorso contro Austria ribadito da Salvini è unica via per tutela Paese’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Il ricorso alla Corte di giustizia europea annunciato da Salvini contro l’Austria, che continua imperterrita a porre divieti al transito dei mezzi pesanti al Brennero a scapito dell’Italia, è unica strada per la tutela del Paese. Bene ha fatto il nostro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a ribadirlo oggi a Berlino nel corso del Consiglio informale dei ministri dei Trasporti dell’Ue. Per decenni con altri governi si è taciuto, adesso basta”. Così in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.