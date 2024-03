Brescia: aggiudicata in via definitiva gara per bonifica Sin Caffaro

Marzo 8, 2024

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – E’ stata aggiudicata in via definitiva la gara per la bonifica del Sin Caffaro. Lo rende noto il Comune di Brescia, aggiungendo che questa mattina il responsabile del procedimento, il commissario Mauro Fabrizio Fasano, ha dichiarato efficace l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli interventi di decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente dello stabilimento di via Milano, in favore del consorzio temporaneo di imprese formato da Greenthesis, Nico e Acr.

Il verbale di efficacia prende atto dell’esito positivo di tutte le verifiche in merito al possesso dei requisiti prescritti, con riferimento agli operatori economici aggiudicatari, compresi gli ausiliari indicati nell’offerta, e ai componenti del sub-raggruppamento di progettisti indicati.

“Sono molto soddisfatta che sia stato fatto questo ulteriore, fondamentale passo verso la bonifica della Caffaro -sottolinea la sindaca di Brescia, Laura Castelletti-. Ringrazio il commissario per il lavoro serio e puntuale che sta svolgendo, nei prossimi mesi le operazioni entreranno nel vivo e finalmente i nostri concittadini potranno vedere i primi risultati di questi anni di lavoro, che il Comune di Brescia ha portato avanti assieme al governo e a Regione Lombardia. Sarà un percorso complesso, ma la strada è tracciata e otterremo il risultato che ci siamo prefissati: restituire ai bresciani anche questa porzione di città, che da simbolo di criticità ambientale si trasformerà in simbolo di rinascita e rigenerazione”.