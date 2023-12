Brescia: Castelletti, ‘da oggi più vicini a bonifica Sin Caffaro, era attesa da anni’

Dicembre 12, 2023

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – “Oggi si aggiunge un altro, fondamentale, tassello che ci avvicina in modo decisivo alla bonifica del Sin Caffaro. La città attende da anni l’avvio di questa grande operazione e, finalmente, siamo giunti all’aggiudicazione provvisoria”. Così la sindaca di Brescia Laura Castelletti, con l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi, commenta la notizia dell’aggiudicazione provvisoria del bando di gara per la bonifica del Sin Caffaro.

“Il percorso fino a qui non è stato semplice -spiegano Castelletti e Bianchi- ed è risultata fondamentale la collaborazione efficace fra tutti gli enti coinvolti, senza la quale oggi non ci troveremmo di fronte a questo primo, imprescindibile, traguardo. Ora tutti noi possiamo iniziare a immaginare per quell’area un destino diverso, perché finalmente la più terribile delle ferite ambientali della nostra città inizierà a essere sanata. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso, è vero, ma oggi è un giorno felice per Brescia”.

Per questo, sottolineano, “dobbiamo ringraziare sentitamente l’ex commissario Mario Nova, che tanto ha lavorato sul bando di gara, e l’attuale commissario Mauro Fasano che ha raccolto la sfida. Ma un grande plauso va anche agli uffici comunali del settore Ambiente che da anni si impegnano dietro alle quinte, in sinergia con la Regione e il ministero”.