Brescia: con scala artigianale si arrampicano su facciata di condominio, preso uno dei due

Dicembre 11, 2023

Milano, 11 dic. (Adnkronos) – In due hanno tentato di imitare i Babbi Natale appesi sui muri dei palazzi per poter svaligiare diversi appartamenti di un condominio, ma i carabinieri li hanno individuati mandando a monte il loro proposito. E’ accaduto lo scorso sabato 9 dicembre, a Desenzano del Garda, nel bresciano. Uno dei due uomini è stato arrestato in flagranza per il presunto reato di furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari dell’aliquota radiomobile di Desenzano del Garda è scattato a seguito di una segnalazione al 112 Nue per un probabile furto in corso in una zona residenziale. Giunti sul posto, i carabinieri hanno visto i due uomini intenti ad arrampicarsi lungo la facciata esterna di un condominio con l’ausilio di una scala in ferro artigianale. Non appena si sono accorti della loro presenza, i due hanno tentato la fuga saltando da un balcone all’altro, ma solo uno è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce.

L’altro è stato raggiunto dai militari che, con non poche difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo. Con sé aveva uno zaino all’interno del quale è stata trovata parte della refurtiva poco prima asportata da alcune abitazioni del condominio. Così è stato arrestato e trasferito in carcere. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.