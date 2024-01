Brescia: fuga di gas in scuola Rinaldini, rientro in classe previsto per domani

Gennaio 15, 2024

Una fuga di gas si è verificata questa mattina a Brescia, in via Quartiere Leonessa; i vigili del fuoco hanno predisposto l'evacuazione della scuola primaria Rinaldini, a causa della presenza di gas nell'edificio sebbene la perdita non fosse localizzata all'interno dell'edificio scolastico. Unareti è subito intervenuta individuando la perdita.

Secondo quanto rinvenuto dai tecnici di Unareti intervenuti sul posto, la fuga di gas è avvenuta a causa del deterioramento di una porzione di una tubazione di ghisa. La parte ammalorata è stata immediatamente riparata con un ‘collare’ in acciaio Inox. I lavori di riparazione sono terminati attorno alle ore 15 della giornata di oggi. L’area di cantiere è stata delimitata e verrà presidiata dal personale Unareti anche nei prossimi giorni in modo da poter verificare e monitorare la situazione.

Dopo i controlli congiunti di Unareti e dei vigili del fuoco, durante i quali è stata verificata l’assenza di ulteriori perdite all’interno dei locali e nel perimetro dell’edificio scolastico, in accordo con la dirigente scolastica si è deciso il regolare ritorno in classe degli alunni già dalla mattina di domani.