Brescia: nasconde in garage 8 chili di cocaina e 1 di hashish, arrestato 37enne

Dicembre 2, 2022

Milano, 2 dic. (Adnkronos) – Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso in possesso di circa 9 chili di sostanze stupefacenti nascoste nel garage di casa. E’ accaduto a Brescia.

L’uomo, già noto e domiciliato nel capoluogo, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Brescia mentre era a bordo della propria autovettura; la sua agitazione ha insospettito i militari, che hanno deciso di estendere la perquisizione anche ad una abitazione e a un garage che l’uomo aveva in uso nel comune di Offlaga.

All’interno del garage, nascosti in alcune bacinelle di plastica, sono stati rinvenuti numerosi involucri in cellophane contenenti complessivamente 8 chili di cocaina e oltre un centinaio di ovuli di hashish di peso pari a circa un chilogrammo, più due bilancini di precisione e circa 73.000 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato; droga, materiali per il confezionamento e soldi sono stati posti sotto sequestro.