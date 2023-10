Brescia: ordigno bellico ritrovato in scalo merci via Vergnano, 22 ottobre il disinnesco

Ottobre 14, 2023

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Domenica prossima, 22 ottobre, a Brescia, verranno effettuate le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico ritrovato lo scorso settembre allo scalo merci di via Vergnano. Lo rende noto il Comune di Brescia, sottolineando che entro le 9, e indicativamente fino alle 14, dovranno essere evacuate tutte le abitazioni della zona interessata, che comprende via Del Rampino 30, via Lunga (dal civico 2 al 30 e dal 35 al 53), via Rose di Sotto (dal civico 32 al 40 e dal 107 al 281), via del Dosso (dal civico 3 al 5), via Sondrio (dal civico 2 al 32 e dal 7 al 15), via Bergamo (dal civico 1 al 17), via Lecco (dal civico 2 al 20 e dall’1 al 9), via Chiesanuova (dal civico 2 al 14 e dall’1 al 49), via Orzinuovi (dal civico 50 al 76), via Vergnano (dal civico 2 al 14 e il civico 51) e via Varese 49.

Durante le operazioni il centro di accoglienza comunale in via Presolana 38 sarà a disposizione di chi non ha un’altra abitazione in cui recarsi: le persone interessate dovranno comunicarlo, entro le 12 di venerdì 20 ottobre, all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di corsetto Sant’Agata 11/B, aperto dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Di seguito i recapiti: urp@comune.brescia.it – Tel. 030/2977302 – Numero Verde 800401104. In alternativa è possibile comunicarlo alla Centrale Operativa della Polizia Locale, telefonando al numero 030 45001.

Al centro si potrà accedere presentando la comunicazione di avviso che verrà recapitata alla persone interessate, assieme a un documento di riconoscimento. Chi non ha mezzi propri per raggiungere via Presolana potrà utilizzare una navetta messa a disposizione dal Comune, prenotando entro le 12 di venerdì 20 ottobre (ai medesimi recapiti) e specificando se si intende trasportare animali domestici.

I punti di raccolta per la navetta saranno collocati in via Orzinuovi all’angolo con via Chiesanuova e in via Rose di Sotto all’angolo con via dell’Adamello. Gli interessati dovranno farsi trovare, nei punti di raccolta indicati, dalle 8 alle 8.50. Al termine dell’intervento i veicoli messi a disposizione dal Comune di Brescia riporteranno le persone dal centro di accoglienza ai punti di raccolta.

Le persone impossibilitate a muoversi potranno segnalarlo al Comune che organizzerà il loro trasferimento momentaneo in Rsa o in altre strutture di accoglienza. Prima di lasciare l’abitazione si raccomanda di chiudere accuratamente i rubinetti del gas e i serramenti esterni e interni.

Dalle 9 fino alla fine delle operazioni, indicativamente le 14, sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in tutte le vie interessate.