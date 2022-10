Ottobre 6, 2022

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – “Bene che il bimbo sia sano e salvo! Riformare profondamente il Diritto di Famiglia e la legge sull’affido condiviso, per difendere davvero bimbi e bimbe, sarà un impegno del prossimo governo”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, riferendosi ai fatti di Roncadelle, dove un 35enne ha portato via con sé il figlio di 4 anni durante un incontro protetto con un’assistente sociale per poi barricarsi in casa.