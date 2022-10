Ottobre 6, 2022

Milano, 6 ott.(Adnkronos) – Ha aperto la porta ai carabinieri l’uomo che ieri ha sequestrato suo figlio di quattro anni nel corso di un incontro protetto con un assistente sociale, barricandosi poi in casa, a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il bimbo è in buone condizioni di salute. (segue)