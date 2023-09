Brescia, sindaca Castelletti: “A2A partner strategico per transizione ecologica”

Settembre 26, 2023

Brescia, 25 set. (Adnkronos) – “A2A è un partner strategico per il nostro percorso della transizione ambientale e un partner strategico per la nostra città. L’obiettivo è quello di una sempre migliore qualità della vita, quindi attenzione al tema dell’acqua, dell’energia, dell’ambiente”. Così la Sindaca di Brescia, Laura Castelletti, a margine della presentazione del 9° Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, una fotografia delle prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni.

Un appuntamento che consolida il patto che il Gruppo ha stretto con la comunità bresciana, nel segno di un percorso improntato al dialogo e alla trasparenza. Dal Report emerge un incremento (nel 2022) del valore economico distribuito sul territorio, pari a 447 milioni, e degli investimenti in impianti e infrastrutture per la transizione ecologica che A2A ha portato a 307 milioni.

Un impegno, quello del Gruppo, che si misura anche con gli sforzi compiuti sul versante dell’economia circolare e della sostenibilità grazie al recupero del 100% dei rifiuti raccolti, agli sviluppi del sistema integrato Ambiente Energia e all’incremento delle infrastrutture per la ricarica elettrica.

Il percorso tra A2A e il Comune di Brescia è “iniziato ormai da tempo e sta dando risultati importanti – sottolinea la Castelletti – ma l’obiettivo è di alzare l’asticella. Puntiamo a candidarci a European Green Capital. Sappiamo che è una grandissima sfida, ma se non avvii dei processi e non lo fai insieme a chi ti accompagna, come in questo caso A2A, difficilmente riesci a dare le risposte che i cittadini bresciani chiedono in questo momento” conclude la sindaca.