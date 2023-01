Brescia: uccide marito a coltellate davanti a figlio 15enne (2)

Gennaio 29, 2023

(Adnkronos) – L’omicidio è avvenuto all’interno della loro abitazione in via Carlina, dopo una delle liti che, da tempo, c’erano tra la coppia: la moglie Raffaella Ragnoli, 56 anni, e il marito Romano Fagoni, operaio disoccupato di 60 anni. Da una prima ricostruzione la lite sia scoppiata all’ora di cena, quando la donna ha afferrato un coltello e ha accoltellato l’uomo alla gola. Oltre al figlio minore che ha assistito al delitto, la coppia ha un’altra figlia, maggiorenne, che non viveva più con i genitori.