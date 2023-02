Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Rishi Sunak e Ursula Von Der Leyen. Accolgo con favore l’accordo di Windsor tra Europa e Regno Unito per migliorare il funzionamento del protocollo sull’Irlanda del Nord. Uno sviluppo positivo per un ulteriore rafforzamento dei nostri rapporti con la Gran Bretagna, Paese amico, alleato e partner”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.