Brian May nominato cavaliere da Re Carlo

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – A meno di un anno da quanto la defunta Regina Elisabetta apparve sullo schermo battendo il ritmo di ‘We Will Rock You’, nel celebre spot per il giubileo di platino che la vedeva prendere un tè con l’orsetto Paddington, l’autore della celebre canzone dei Queen, il chitarrista e cofondatore della leggendaria band Brian May, ha ricevuto a Buckingham Palace il titolo di cavaliere da Re Carlo.

Il musicista è stato insignito dell’onorificenza per i servizi resi alla musica e per le sue attività di beneficenza. Le foto scattate durante la cerimonia lo mostrano prima inginocchiato davanti a Carlo III nel classico gesto dell’imposizione della spada sulla spalla, poi intrattenersi in conversazione con il sovrano e infine in posa con il medaglione simbolo del cavalierato.