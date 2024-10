Brics: Erdogan, ‘contribuiscono in modo unico a un giusto ordine mondiale’

24 Ottobre 2024

Kazan, 24 ott. (Adnkronos) – Nel mezzo dell’attuale turbolenza internazionale, i Brics contribuiscono in modo unico alla definizione di un giusto ordine mondiale. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’incontro Brics Plus/Outreach a Kazan. “Nelle condizioni attuali – ha spiegato – la vulnerabilità sociale ed economica è in aumento mentre l’equilibrio di potere sta cambiando. I meccanismi politici e finanziari, prodotto del periodo post-Seconda Guerra Mondiale, non possono essere all’altezza delle aspettative attuali. La Turchia è convinta che un mondo più giusto sia possibile. Stiamo incontrando numerose sfide. La Turchia è determinata a promuovere il dialogo con i Brics con cui abbiamo stretto relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Questa sede ha un contributo unico nella costruzione di un ordine mondiale equo”.

Erdogan ha aggiunto che il suo Paese “apprezza molto incontrarsi con gli amici su piattaforme multilaterali e la ricerca di soluzioni per problemi comuni basate sul buon senso. La combinazione di questi due aspetti può portare alla promozione del commercio, della crescita economica e dello sviluppo stabile, pertanto, consideriamo il rafforzamento della cooperazione multilaterale per il bene di uno sviluppo equo e della sicurezza globale come una questione estremamente pertinente”.