Brindisi: incendio in casa campagna, scoperto cadavere carbonizzato, forse donna 71enne, ascoltato il figlio

Settembre 20, 2023

Brindisi, 20 set. – (Adnkronos) – Un cadavere, quasi certamente di una donna di 71 anni (l’identificazione non è ancora compiuta), è stato trovato in una abitazione di campagna, in una zona piuttosto isolata del territorio di San Michele salentino, in provincia di Brindisi. Era completamente carbonizzato. Il primo allarme è arrivato dopo mezzanotte per un incendio in corso nella villetta. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri che conducono le indagini. Durante le operazioni di spegnimento è stata fatta la macabra scoperta del cadavere che dovrebbe appartenere a una donna di 71 anni, madre del proprietario dell’abitazione, residente in quella casa. E’ stato quest’ultimo a lanciare l’allarme. Ora viene ascoltato nella caserma dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.