Brunei: media, ‘sultano Hassanal Bolkiah ricoverato per ‘astenia’ a Kuala Lumpur’

27 Maggio 2025

Bandar Seri Begawan, 27 mag. (Adnkronos/Afp) – Il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah è stato ricoverato per ‘astenia’ in un ospedale di Kuala Lumpur, dove si sta svolgendo il vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Lo ha riferito all’Afp una fonte del governo malese, aggiungendo che il sovrano è ricoverato presso il National Heart Institute, che è “l’ospedale designato per i vip, mentre si svolge il vertice dell’Asean e gli incontri” correlati all’evento.