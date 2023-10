Bus Mestre: ancora 9 pazienti in terapia intensiva**

Ottobre 7, 2023

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Sono ancora 9 i pazienti ricoverati in terapia intensiva convolti nell’incidente del pullman a Mestre, di cui otto adulti e un minore. Altri quattro pazienti si trovano nei reparti di chirurgia e uno in pediatria. Intanto un 33enne tedesco è stato dimesso questa mattina dall’ospedale. “Si registra un lieve miglioramento rispetto alla giornata di ieri per il paziente tedesco di 33 anni ricoverato all’ospedale di Treviso le cui condizioni nei giorni sorsi erano risultate critiche” fa sapere il bollettino della Regione. In costante miglioramento anche una paziente ucraina di 33 anni ricoverata in terapia intensiva a Treviso.