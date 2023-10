Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Io dico a Salvini: non ci rompere le palle, e vai a lavorare. C’è un problema di carico di incendio, ma non sappiamo se ha a che fare con l’incidente di Mestre”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader e senatore di Azione, intervenendo al Festival delle Città-Sortirne insieme, organizzato da Ali, Autonomie locali italiane, in corso di svolgimento a Roma.