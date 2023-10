Bus Mestre: libri a disposizione dei cittadini per lasciare pensieri cordoglio

Ottobre 4, 2023

Mestre (Venezia), 4 ott. (Adnkronos) – Nelle sedi municipali di Ca’ Farsetti a Venezia e via Palazzo a Mestre sono a disposizione dal primo pomeriggio di oggi e fino a venerdì 6 ottobre, ultimo giorno del proclamato lutto cittadino per l’incidente del bus in cui hanno perso la vita 21 persone, “dei libri di condoglianze per consentire a tutti i cittadini di manifestare il loro cordoglio per l’immane tragedia che ha colpito la città”. Lo rende noto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Inoltre, fino alla conclusione delle esequie, in tutti gli edifici comunali sarà disposta “l’esposizione del gonfalone di Venezia a mezz’asta o abbrunato, unitamente alla bandiera italiana ed europea”.