Bus Mestre: Ruffino (Az), ‘Salvini imbarazzante, fa polemica in pieno lutto’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Un ministro delle Infrastrutture che, invece di scegliere un silenzio adeguato e responsabile, coglie l’occasione della tragedia di Mestre per polemizzare contro l’elettrico è imbarazzante per la carica che ricopre e per la totale inadeguatezza della polemica in un frangente di lutto e di dolore. Acceleri invece gli accertamenti di sua competenza senza saltare a conclusioni ‘da bar’, mostrando così rispetto per le vittime e i feriti di questa tragedia”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione.