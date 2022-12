Buzzanca: il cordoglio del web, ‘fai buon viaggio’, ‘avresti meritato più spazio’**

Dicembre 18, 2022

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Fai buon viaggio, amatissimo Lando”. Appena diffusa la notizia della morte di Lando Buzzanca, sono già decine i post sui social che esprimono il proprio cordoglio per la morte del popolare attore romano, che si è spento all’età d 87 anni dopo un lungo periodo di malattia e il ricovero al Gemelli di Roma. “Sei icona di un’epoca gentile che non tornerà più”, scrive un utente. “Mi hai fatto ridere sin da bambino, riposa in pace”, aggiunge un altro. “Un attore che per noi degli anni 60 è stato un punto di riferimento con i suoi film”, osserva qualcuno. “Ci mancherai”. Tra i tanti commenti, c’è anche chi osserva che l’attore avrebbe meritato un’attenzione diversa: “Un grande talento che avrebbe meritato molto piú spazio. Una delle tante “vittime” della solita critica ottusa e politicizzata”, chiosa l’utente.