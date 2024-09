C.destra: Bandecchi, ‘Ap sarà quinta gamba’, contatti con Fdi

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Alternativa Popolare diventerà la quinta gamba del centrodestra”. Lo dice, interpellato telefonicamente dall’Adnkronos, il leader di Ap e sindaco di Terni Stefano Bandecchi, che nella serata di mercoledì ha confermato all’agenzia di stampa i rumors sull’imminente chiusura dell’accordo per l’ingresso della sua forza politica nel centrodestra in cambio del sostegno di Alternativa Popolare ai candidati della coalizione alle prossime competizioni elettorali, a partire dalla sua Regione: l’Umbria.

“E’ esattamente come ho detto ieri, nel senso che Ap sosterrà tutti i candidati dell’attuale coalizione di centrodestra, perché entrerà a livello nazionale nel centrodestra. Umbria compresa”, con il sostegno alla presidente uscente Donatella Tesei, in quota Lega. “Ma prima dell’Umbria – spiega l’imprenditore – ci saranno le elezioni in Liguria, tema che dobbiamo sbrigarci a chiudere perché ci restano 7 giorni effettivi per presentare le liste”.

L’intesa per l’ingresso ufficiale di Ap nel centrodestra è a un passo, ribadisce Bandecchi: “Personalmente auspico che nelle prossime 24, massimo 48 ore si possa leggere il comunicato ufficiale”. I contatti con gli altri membri della coalizione proseguono. Bandecchi nega che fosse in programma oggi un incontro a Via della Scrofa, come riportato da alcuni siti, ma conferma le interlocuzioni con i meloniani: “Ho sentito per telefono Giovanni Donzelli” (responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, ndr) “non più di due ore fa, gli ho detto che dobbiamo organizzarci per la Liguria”. Lo stesso Donzelli, racconta sempre Bandecchi, “si è incontrato stamattina con Paolo Alli”, ex deputato e presidente di Ap. “Ecco perché – conclude – dico che la trattativa è chiusa”.

(di Antonio Atte)