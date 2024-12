C.destra: Gasparri, ‘coalizione salda che governa regioni e Paese’

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Il centrodestra è un’alleanza nata nel ‘94 che ha avuto una piccola interruzione per poi ricomporsi nel ‘99. Siamo nel 2024 sono quindi 25 anni che siamo uniti e cresciuti insieme. C’è stata una circolazione dei voti, ma la coalizione è rimasta questa. Berlusconi è stato il primo a governare il centrodestra a lungo, oggi Meloni ha raggiunto un consenso importante, prima c’è stato Salvini, che ha conosciuto una stagione di gloria recente. Mentre gli altri le alleanze una volta la fanno, una volta non la fanno, noi abbiamo una coalizione salda che governa le regioni e il Paese e che è omogenea, pur nelle sue sensibilità diverse, ma con gli stessi valori di fondo”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ad Agorà su Rai3.

“Abbiamo raggiunto poi obiettivi importanti – aggiunge -. Le pensioni più basse, in questi due anni, sono aumentate di più rispetto a quando governava la sinistra. La sanità ha raggiunto la cifra record di 136 miliardi e mezzo di stanziamenti, il Pd invece ha il record per ospedali e strutture chiuse. Lo spread è al minimo e gli sbarchi di clandestini sono stati ridotti del 60%. Gli occupati crescono, raggiungendo 24 milioni lavoratori, e le entrate fiscali in più superano i 22 miliardi. Meloni ieri ha ben detto che lo stesso Landini che protesta ha firmato contratti con paghe di 4-5 euro l’ora, che non avrebbe dovuto firmare”. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, ma noi andiamo avanti”, conclude Gasparri.