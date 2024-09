C. destra: La Russa, ‘non sono complottista, non vedo un accerchiamento’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Il centrodestra e il governo sono vittime di complotti? “Non sono un complottista, non lo sono mai stato. Credo che sia più corretto parlare di un’evoluzione di eventi. Cioè, succede una cosa e poi magari qualcuno cerca di utilizzarla, ma quello non è un complotto. Un complotto è quando la cosa viene pensata prima e organizzata nei dettagli”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in collegamento con il programma di Rai Tre ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’.

“Normalmente non sono un complottista e non mi sento accerchiato e non sono convinto – magari qualcuno sì, anche nel centrodestra – che il centrodestra sia accerchiato. Perché vedo che qualunque cosa sia stata detta, fatta, finché il popolo dà un consenso a una linea politica trasparente e chiara, il complotto non solo non esiste, ma se anche esistesse non avrebbe effetto”, ha aggiunto La Russa.