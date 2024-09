C.destra: Romano (Nm), ‘centro è attrattivo, per Gelmini-Carfagna naturale stare con noi’**

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – L’obiettivo è quello di “rendere robusta e più visibile la proposta politica di Noi Moderati, perché nel modello di coalizione a quattro è il partito che può crescere di più e rafforzare la maggioranza…”. Saverio Romano, classe ’64, siciliano di Palermo, democristiano doc (la prima esperienza è nel movimento giovanile della vecchia Balena Bianca), parlamentare di lungo corso (Ccd, Udc, poi nel Pdl-Fi per passare con Ala e fondare nel 2021 con Raffaele Fitto e Maurizio Lupi, la cosiddetta quarta gamba, ‘Noi con l’Italia’), ora nella maggioranza a sostegno del governo Meloni con la formazione ‘Noi Moderati’ di cui è coordinatore politico, non ha dubbi: il centro, quello del centrodestra, “resta attrattivo” e “va rafforzato”. Quindi, ben vengano le ex azzurre Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace, che hanno detto addio ad Azione (perchè contrarie al cosiddetto campo largo) e i rumors danno ormai a un passo dall’approdo proprio nella formazione ‘Noi Moderati’.

“Gelmini e Carfagna -assicura all’Adnkronos l’ex ministro dell’Agricoltura del Berlusconi quater- sono due figure politiche di rilievo: abbiamo fatto parte in passato dello stesso governo ed in seguito dello stesso gruppo parlamentare. Sarei oltremodo contento di sapere che la loro analisi politica del presente e sul futuro coincide con la nostra, perché a quel punto fare un pezzo di strada insieme sarebbe naturale”. Romano annuncia a breve un altro ex ministro tra i ‘nuovi arrivi’: si tratta di Michela Vittoria Brambilla, in prima linea per le battaglie animaliste, che nel quarto governo del Cav guidò il dicastero del Turismo. Il parlamentare di Nm esclude una regia di Giorgia Meloni dietro questa ‘campagna acquisti’ ai danni di Calenda per allargare la maggioranza parlamentare senza concedere spazio al centrosinistra e dar vita a un’area centrista, che vada oltre Forza Italia e sia autonoma dagli azzurri di Antonio Tajani.

“Non c’è alcuna regia rispetto alla nostra interlocuzione con coloro che ritengono esaurita la spinta solista e che non intendono entrare nel mixology di sinistra”, garantisce l’ex ministro che aggiunge: ”Immagino, invece, che anche la Meloni sia incoraggiata è soddisfatta se un centro alleato si espande…”.

Romano rivendica la vis attractiva verso l’elettorato moderato e deluso, che non si riconosce nè nella destra sovranista, nè nell’attuale sinistra. Non a caso, in tanti sono pronti a scommettere che più cresce Noi Moderati e più avrà peso politico, anche in vista di eventuali rimpasti di governo. ”Noi siamo autonomi -spiega il coordinatore politico della formazione centrista- perché siamo un partito ma siamo alleati leali: con Forza Italia abbiamo partecipato alle elezioni europee sotto un unico simbolo, poiché facciamo parte della stessa famiglia europea, il Ppe. Non siamo alla ricerca di parlamentari” ma “aperti alle esperienze politiche che per storia e progetto politico hanno un alto indice di compatibilità con la nostra visione di società. Abbiamo federato diversi movimenti, in ultimo il MAIE e la nuova Dc, non tutte le adesioni che stiamo raccogliendo hanno impatto mediatico ma posso assicurare che nei territori sono di rilievo”.

In questi giorni ci saranno altre new entry, a livello nazionale? “Ieri ha aderito a Noi Moderati Marco Mariangeli, consigliere regionale nelle Marche”, replica Romano che annuncia: ”Infine, ma non per ultimo, Michela Vittoria Brambilla, che già fa parte del nostro gruppo parlamentare, ha deciso anche lei di aderire a Noi Moderati”. Visto l’alta concentrazione di ex ministri, non si rischia di avere tanti leader nello stesso partito? ”Questo partito -assicura il deputato di Noi Moderati- non si fonda su personalismi e raccogliere adesioni di autorevoli esperienze parlamentari e di governo, sarà di buon auspicio per coloro che potranno guardare con fiducia alla prospettiva che abbiamo davanti”.