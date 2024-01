C.sinistra: Alfieri, ‘Conte? Quando si fa di Pd caricatura, bisogna rispondere a tono’**

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Quando si passa il segno, bisogna rispondere a tono”. Alessandro Alfieri, senatore e membro della segreteria Schlein, risponde così all’Adnkronos interpellato sul faccia a faccia ieri alla Camera tra la segretaria dem e Giuseppe Conte, nel quale il leader M5S non ha lesinato affondi contro il Pd.

“Competition is competition, si avvicinano le europee ed è comprensibile che il Movimento 5 Stelle faccia il Movimento 5 Stelle, ma il Pd deve fare il Pd. Noi -sottolinea Alfieri- siamo gente paziente ma quando si passa il segno e si fa del Pd una caricatura che sia il Pd che è per ‘l’accoglienza indiscriminata’ dei migranti o il Pd bellicista, penso che si debba rispondere a tono per tutelare la propria comunità e la coerenza e l’equilibrio delle posizioni che abbiamo adottato”.