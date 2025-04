C.sinistra: Alfieri, ‘opposizioni insieme per battere Meloni, anche Calenda’

29 Aprile 2025

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Io indicato in passato come nome per il dopo Schlein? “Assolutamente no, una cosa così la può aver detto solo qualche buontempone, non mi piacerebbe fare il segretario ed è un lavoro che non fa per me. Io penso di potermi occupare meglio di politica estera e di temi legati alla difesa”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd e membro della segreteria del partito Alessandro Alfieri, intervistato da Giorgio Lauro.

Per vincere le prossime elezioni è obbligatorio pensare ad un campo largo? “Tutti quelli che sono all’opposizione di Meloni dovrebbero mettersi insieme. Calenda? Spero che possa costruire un’alternativa con noi, servono pochi punti programmatici e potremmo farcela a mettere tutti insieme”. Le piace la parola ‘campo largo’? “A me piace il centrosinistra. Senza trattino…”.