C.sinistra: Ascani, ‘conferenza programmatica per ricette alternative a destra’

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “L’obiettivo di tutti gli alleati deve essere ridare al Paese un governo di centrosinistra liberandoci di questa destra. Per farlo bisogna stare insieme. L’Umbria può diventare un modello a livello nazionale”. Lo sottolinea Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera.

“Bisogna partire da lontano, dalle esigenze delle persone, proponendo un progetto preciso, un’idea di Paese che fornisca risposte sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro dignitoso e sicuro, sulle politiche per i giovani. O ancora sull’ambiente, sulle imprese, sulla mobilità o le infrastrutture. Occorre essere ben radicati nella società per vedere cosa non va e offrire risposte concrete e credibili. Ed è necessario farlo anche per restituire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, la partecipazione”.

“Il dato sull’astensionismo, come ho detto anche stamattina ad ‘Avvenire’, esige una riflessione seria: è sintomo di una sfiducia complessiva nei confronti della politica. Meno chiacchiericci e più discussioni di merito sulle ricette che abbiamo per l’Italia e che ci differenziano dalla destra. Mettiamole insieme durante una conferenza programmatica. È questo che i cittadini chiedono”.