C.sinistra: Baldino, ‘Renzi distante da M5S e differenza di Calenda’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Noi insieme a Pd e Renzi? Ma chi è Renzi? Non ha un grande consenso nel Paese, interpreta la politica in modo molto distante da noi. Calenda? Non possiamo dire lo stesso di lui, anche se ci sono differenze di visione, come la politica estera o il nucleare, che è l’aspetto che mi preoccupa di più”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo vicario del M5S alla Camera, a Giornale Radio.