C.sinistra: Bettini, ‘bene volontà partecipazione cattolici ma partito fuori dal tempo’

27 Febbraio 2025

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Da Trieste è giunta una volontà nuova di partecipazione all’impegno pubblico da parte del mondo cattolico. È una buona notizia per la nostra democrazia, afflitta dall’astensionismo e dalla perdita della dimensione valoriale, spirituale e comunitaria. I i cattolici hanno spesso incontrato, intrecciando i rispettivi percorsi, la sinistra e il pensiero del socialismo. Soprattutto nei momenti nei quali sono sembrati in gioco, nella modernità, la vita e i destini della Terra; la sopravvivenza della nostra specie”. Così Goffredo Bettini all’iniziativa ‘Dialogo tra socialismo e cristianesimo: una via autentica’ in corso a Roma.

Il terreno d’incontro è quello che va dalla “discussione di salari non sufficienti” all’ambiente “che si deteriora, la centralità dei profitti e dei consumi, il degrado culturale e la volgarità imperante, il culto della forza e il rifiuto della debolezza, l’esaltazione della guerra e la rinuncia alla fratellanza. Questo è il terreno sul quale si aprono praterie di dialogo tra il pensiero cattolico più avanzato e una rinnovata capacità critica della sinistra”.

Un incontro, osserva, che “non può ridursi all’esigenza di ricostituire un partito dei cattolici. Fuori tempo e fuori contesto. Neppure, anche se ne capisco il senso, all’occasione di segnalare nel Pd l’esigenza di visibilità di una delle sue anime”. Ma che è necessario in un momento in cui “c’è un Occidente che ha il volto di Trump. Tutte le previsioni peggiori degli ultimi anni si stanno purtroppo realizzando. Per far agire le coscienze, anche singole, avere anche solo una persona in più sul fronte di una democrazia rinnovata e di un’emancipazione sociale pare a me decisivo, al cammino comune tra il socialismo e il cristianesimo, nelle loro versioni più umanistiche e rispettose della vita”.