C.sinistra: Bettini, ‘serve ‘tenda’ per raccogliere mondo moderato’

11 Giugno 2025

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Occorre “impiantare un soggetto liberale, repubblicano, progressista, ma moderato che manca alla nostra alleanza”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in un intervento pubblicato dall’Unità.

“Lo dirò all’infinito: non si può partire dall’alto. Dai nomi che si elidono l’uno con l’altro. Si deve scavare nella polvere della vita quotidiana. Devono essere le liste civiche, le associazioni, il volontariato, l’Italia migliore che si impegna per il bene comune a mettersi insieme per darsi forza politica. Occorre qualcosa di plurale, di vivo, di giovane, di disinteressato. Occorre ‘una tenda’ sotto la quale raccogliere questo mondo. Se questo accadrà noi saremo più forti dei nostri avversari. Perché abbiamo leader più seri, preparati, e colti. E perché nelle nostre vene c’è l’empatia verso chi fatica e chi soffre”.

“Conte, la Schlein, AVS, sono in forme diverse, una classe politica credibile. Senza interferire, dovrebbero favorire la costruzione di questa nuova ‘tenda’. Nessuno dei più significativi leader dell’area centrista può proporsi da solo. È una nuova generazione che deve irrompere. Ma se venisse anche da loro una parola di incoraggiamento, di stimolo, di coraggio sarebbe tutto più facile e tutto più ricco. In questo quadro, le preclusioni sui singoli nomi diventerebbero incomprensibili, inaccettabili e autolesioniste”.