C.sinistra: Bettini, ‘sinistra ha perso perché non è riuscita a fare il campo largo’

5 Novembre 2024

Roma, 5 nov (Adnkronos) – “Il campo largo non c’è mai stato. Ha perso lo schieramento di sinistra perchè non è riuscito a realizzare il campo largo, che prevede un forte Pd, una forte sinistra compreso il M5s e un centro liberale. Ma se dico qualcosa io dicono che no va bene. Decidessero”. Lo ha detto Goffredo Bettini a Un giorno da pecora.