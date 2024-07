C.sinistra: Bonaccini, ‘unito può vincere, battaglie comuni su temi come Sanità e autonomia’**

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Certo, elezioni amministrative non solo elezioni politiche e le alleanze hanno ragioni spesso specifiche e territoriali. Ma unito il centrosinistra ha dimostrato di poter vincere in tante realtà. Si tratta dunque di costruire le condizioni per garantire battaglie comuni attorno a temi come la difesa della sanità pubblica, la lotta contro il lavoro povero e precario o contro l’autonomia differenziata di Calderoli che spacca e rende ancora più squilibrato il Paese”. Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento alla Direzione del Pd.