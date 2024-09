C.sinistra: Bonelli, ‘se per Calenda nucleare prioritario può allearsi con la destra’

8 Settembre 2024

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Calenda afferma che prioritario per l’alleanza di centrosinistra è il nucleare? Se proprio lo vuole, il nucleare, può allearsi con la destra, visto che il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin ancora ieri elogiava questa tecnologia pericolosa, obsoleta e carissima”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato Avs.

“Il leader di Azione, che a parole ama i numeri, deve spiegare chi pagherà il nucleare, visto che il suo piano da 30 GW costa 400 miliardi di euro. Con il nucleare il costo dell’energia triplicherà per famiglie e imprese, e la sua realizzazione richiederebbe tantissimi anni. Per noi di Avs, evitare il nucleare e’ un punto irrinunciabile, perché il processo di modernizzazione e competitività del sistema economico e industriale passa attraverso rinnovabili ed efficienza energetica. E su questo, come Alleanza Verdi e Sinistra, vorremmo sapere Elly Schlein che ne pensa”, aggiunge il portavoce di Europa Verde.

Gianfranco Mascia