C.sinistra: Bonelli, ‘uniti a difesa Costituzione e per contrastare destra di Meloni’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo riempito la piazza oltre ogni aspettativa, dimostrando che cittadini e partiti di opposizione sono uniti contro il premierato e l’autonomia differenziata proposti dal governo Meloni, riforme che spaccano l’Italia e indeboliscono il Sud e il ruolo del Presidente della Repubblica. Utilizzeremo tutti i mezzi parlamentari per bloccare queste riforme e siamo pronti a indire un referendum con il sostegno degli italiani”. Così il deputato di AVS Angelo Bonelli, in un’intervista rilasciata a l’Unità, a margine della manifestazione di ieri in piazza Santi Apostoli a Roma.

“Dopo l’ennesima strage di migranti nel Mediterraneo, con 65 dispersi tra cui 26 bambini, è chiaro il fallimento delle politiche migratorie europee e del governo Meloni. L’opposizione deve imporre una strategia che salvi vite in mare e contrasti la destra europea e italiana, che si oppone anche alle necessarie politiche climatiche mentre il Sud Italia soffre di siccità e desertificazione. È urgente tenere l’estrema destra fuori dall’Unione Europea e smascherare l’ipocrisia della destra italiana, che tollera riferimenti al nazifascismo. Dobbiamo focalizzarci su temi concreti come lavoro e crisi climatica per costruire un’opposizione forte e pronta a vincere le elezioni”.