C.sinistra: Boschi, ‘ossessione Conte è tornare a P. Chigi’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Conte sposta l’attenzione dai suoi problemi interni e con Grillo attaccando Renzi, personalmente e politicamente. Poi va oltre e dice che non è percorribile la prospettiva di campo largo. Il vero obiettivo di Conte è indebolire la leadership di Schlein nel centrosinistra perché la sua ossessione è tornare a Palazzo Chigi”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi a Metropolis sul sito di Repubblica.

“Questo governo non ha una strategia, una visione di crescita per quello che accadrà quando il Pnrr non ci sarà più. Abbiamo il dovere di cercare di creare un’alternativa trovando una sintesi, lavorare insieme ed essere credibili partendo dalle cose che ci tengono insieme, che sono vitali per il Paese non per vincere le elezioni. Sanita, energia, stipendi, scuola, sono le sfide urgenti per i cittadini, le famiglie e le imprese. Dobbiamo immaginare il futuro, le proposte per i prossimi dieci anni, non parlare del passato”, conclude.