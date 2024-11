C.sinistra: Boschi, ‘riforme necessarie per Paese’

30 Novembre 2024

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Le riforme non scaldano i cuori, ma sono necessarie perché migliorano la vita delle persone”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo al convegno di Energia Popolare.

“Le tante riforme della stagione dei nostri governi hanno portato a risultati importanti per il Paese. Otto anni fa abbiamo perso la sfida di quelle costituzionali, ma quei temi restano sul tavolo. Il bicameralismo paritario è superato di fatto dal governo Meloni, che non permette di esaminare o emendare in entrambi i rami del Parlamento neppure la legge di Bilancio. Resta in campo, e fa sorridere, anche il tema del Titolo V, che oggi è tra le riforme prioritarie dei 5 Stelle”.

“Quelle riforme restano attuali e necessarie, ma sono due anni che il governo ci riempie di propaganda asfissiante, ma invece di fare proposte per il Paese, danno suggerimenti ai social media manager per avere qualche like in più”, conclude.