C.sinistra: Calenda, ‘campo largo è un gran casino’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il campo largo è un gran casino. Conte non vota la commissione Ue, sull’Ucraina non sono d’accordo, sulla politica energetica non c’è una strategia…”. Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. “Io so che il mio modo di fare politica è minoritario. Ma senza un centro, un luogo delle soluzioni, questo Paese è destinato a farsi molto male. Renzi? La cosa interessante non è quella che Renzi ora cerca di entrare nel campo largo, il problema è che se ne discute senza che si discuta mai di sostanza”.