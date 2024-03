C.sinistra: Calenda, ‘leader è Giuseppe Conte’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar (Adnkronos) – “C’è un leader del centrosinistra che è Giuseppe Conte. In Sardegna hanno vinto per il voto disgiunto, perché la Lega non ha votato il candidato di destra. Se avessimo fatto le primarie di coalizione con Soru sarebbe uscito un candidato del Pd che avrebbe vinto per 30mila voti. Ma sono scelte loro, io non ci posso entrare”. Lo ha detto Carlo Calenda a RadioinBlu.