C.sinistra: Conte, ‘lavoriamo su temi, soprattutto con Avs e Pd’**

7 Maggio 2025

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Da questo lato non c’è una coalizione cementata dal potere e da anni di consuetudine come succede nel centrodestra. Noi stiamo lavorando temi specifici”. Con tutti, anche con Iv? “Soprattutto con Avs e il Pd. E’ un percorso che stiamo facendo in Parlamento”. Lo dice Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7.