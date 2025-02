C.sinistra: Conte, ‘oggi uniti su Santanchè, battaglie su temi precisi e condivisi’**

10 Febbraio 2025

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Oggi eravamo in Parlamento tutti uniti per la mozione di sfiducia a Santanchè. Abbiamo fatto altre battaglie come il salario minimo e l’autonomia differenziata. Dobbiamo fare battaglie su temi precisi e condivisi”. Così Giuseppe Conte in un’intervista al Tg3.