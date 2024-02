C.Sinistra: Conte, ‘un federatore? Non serve’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – Serve la figura di un federatore per costruire un programma comune tra le opposizioni? “Non c’è alcuna necessità di invocare la mediazione paternalistica di figure terze. Mi interessa confrontarmi sulle battaglie da fare e su cui è possibile unire le forze, come ad esempio quella sul conflitto di interessi per spezzare il legame tra politica e affari e per alcune nostre proposte sul lavoro”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un’intervista su QN.