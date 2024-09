C.sinistra: De Pascale, ‘serve sintesi per coalizione credibile e programma condiviso’

6 Settembre 2024

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Io dico una cosa in cui credo molto, il contrario dell’arroganza che sento in molti miei colleghi. Quello che fai a livello locale lo porti automaticamente a livello superiore”. Lo dice Michele De Pascale, candidato di centrosinistra alla Regione Emilia-Romagna alla Festa dell’Unita’ di Reggio Emilia.

“Il presidente Conte sta dicendo cose importanti, e anche altri stanno dicendo cose molto corrette. Una coalizione non va fatta per sommare percentuali” e “non si vincono le elezioni con la matematica delle percentuali sommate l’una con l’altra. Per fare delle coalizioni serve fiducia reciproca e credibilità di poter lavorare insieme con un programma condiviso. Queste due cose oggi ancora non ci sono a sufficienza e questo richiama tutti noi: se devi costruire una prospettiva di governo devi avere questi presupporti, altrimenti non ce la fai a governare anche se vinci le elezioni. Sta alla classi dirigenti costruire la sintesi. Questo vale per i comuni più piccoli come per il governo del Paese. La coalizione che si presenterà alle elezioni dovrà essere credibile e avere un programma condiviso”.