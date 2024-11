C.sinistra: Fratoianni, ‘bene Conte ora subito alleanza, Renzi? Discussione finita’

25 Novembre 2024

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Ora che si è conclusa la Costituente M5s, spero di discutere non dei protagonisti più o meno immaginari del campo, ma dei bisogni collettivi e della capacità di mobilitazione del Paese contro questa brutta destra. Sabato in tutta Italia ci sono state grandissime manifestazioni del movimento femminista, uno dei soggetti più vitali, creativi e conflittuali. Discutiamo di questo. Senza la capacità di animare una partecipazione collettiva, in cui le forze politiche non sono gli attori esclusivi, non c’è speranza per il cambiamento”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un’intervista a Il Domani.

“Renzi ha diritto di dire quello che vuole. Ma io quello che dice Renzi – prosegue il leader di Si – non intendo commentarlo più. Ma di che centro si tratta? La politica non è il Risiko. Si è parlato degli scarsi risultati del M5s alle regionali: quelli del ‘centro’ sono stati molto meno significativi. Questa discussione infinita – conclude Fratoianni – per me è finita”.