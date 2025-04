C.sinistra: Fratoianni, ‘Calenda populista in purezza, con la destra e con chi la combatte’

1 Aprile 2025

Roma, 1 apr (Adnkronos) – “Lo dico con rispetto a Calenda ma se uno che fa l’oppositore offre il suo palco al governo e alla maggioranza per far dileggiare ed insultare l’opposizione non è più opposizione è un’altra cosa”. Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs di microfoni di Skytg24 nel corso di Start.

“Ci sono delle cose più semplici di quello che si pensa: si possono avere posizioni diverse, dire io con te faccio più difficilmente un’alleanza ma se io offro il mio palco al governo e alla sua maggioranza come strumento e luogo nel quale attaccare le opposizioni sto facendo un altro mestiere. Alla fine era meglio il Calenda dell’estate del 2022 che girava nelle cartolerie di tutta Italia cercando l’Agenda Draghi che aveva perso”, ha detto ancora Fratoianni.

“Non si può dire e fare tutto e il contrario di tutto, non ci si può alleare in una regione con la destra e poi fare l’opposizione. Calenda ha tentato di caratterizzarsi in questi anni come il campione della lotta al populismo, qual è stato il nemico pubblico numero uno di Calenda? Il populismo, lo ha detto ovunque in qualunque trasmissione, e lui ne frequenta parecchie. Ma cosa c’è di più populista che stare un po’ con la destra e un po’ con chi si batte contro la destra? È il massimo del populismo, è il populismo in purezza, è l’idea che non esiste una differenza, ed è inaccettabile, non funziona così”, ha concluso.