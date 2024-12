C.sinistra: Fratoianni, ‘concentriamoci su proposte per cittadini’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Dopo le elezioni politiche del 2022 nella stragrande maggioranza dei casi la coalizione di centrosinistra si è presentata unita, con al centro di questa alleanza Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra, il cuore di un’alleanza, perché è chiaro che nessuno da solo non ce la può fare, e che ripeto si candida a governare il Paese dopo i disastri della destra al governo”. Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs a margine di una conferenza stampa a Palermo.

“La direzione giusta da prendere è smettere di discutere delle aggettivazioni e di come la si chiami questa alleanza – ha proseguito il leader di SI – e concentrarsi su quello che vogliamo proporre agli italiani, sulle risposte per i problemi quotidiani che attanagliano i cittadini. Su quale idea di Paese vogliamo mettere in campo”.

“Io penso che se ci concentriamo sui salari troppo bassi, sulle pensioni che sono sempre più insufficienti di fronte alla crescita dell’inflazione, sul diritto all’abitare e ad avere un trasporto pubblico efficiente, sull’inutilità di grandi opere come il Ponte sullo Stretto che portano via decine di miliardi alle casse pubbliche mentre avremmo bisogno di investirli in sanità e in scuola, ecco io penso che iniziamo ad essere sulla strada giusta per ridurre le distanze dal centrodestra e per un’alternativa credibile”.