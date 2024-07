C.sinistra: Fratoianni, ‘politica non è partita di calcio, contano scelte e contenuti’

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Intanto la politica non è una partita di calcio che si fa per beneficenza: la politica si fa mettendo al centro contenuti, idee, risposte ai problemi del Paese. Quali risposte vogliamo dare ai troppi lavoratori precari, quali risposte vogliamo dare all’emergenza sociale dei salari troppo bassi? Come vogliamo difendere la sanità e la scuola pubblica? Intendiamo o no avviare un’iniziativa per la pace in Europa? Di questo vorrei e vogliamo discutere”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti di fronte a Montecitorio.

“Quando abbiamo cominciato a discutere nel merito fra le opposizioni – prosegue l’esponente rossoverde – le cose sono andate meglio, abbiamo costruito insieme appuntamenti che mettono al centro del dibattito politico e della vita delle persone un’altra idea di Paese. Se discutiamo così funziona altrimenti diventa una macchietta. lo ripeto per l’ennesima volta – conclude Fratoianni – la politica non è una partita di calcio, o campo largo o campo stretto, una discussione fatta in questo modo non porta da nessuna parte, perché contano le scelte e i contenuti”.

“Chiaro non si può fare tutto e il contrario di tutto, non si può stare una volta con la destra e un’altra volta con l’area progressista. Contano le scelte di merito su questo è possibile necessario costruire un’alternativa al governo della destra. E di questo vogliamo discutere”.