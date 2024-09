C.sinistra: Gentiloni a festa Unità cita ‘ritorno’ Iv, contestazioni da platea**

6 Settembre 2024

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Noi abbiamo bisogno di una coalizione larga. Lo dico da osservatore esterno ma penso che fa molto bene il Pd e fa molto bene Elly Schlein a lanciare un appello all’unità a tutte le forze di centrosinistra, sia a quella che facilmente ci collano nel centrosinistra, quelle che si ricollocano nel centrosinistra come Italia Viva e quelle che mi sembra si siano collocate nel centrosinistra come i 5 Stelle”. Così Paolo Gentiloni alla festa nazionale de L’Unità di Reggio Emilia. Parole quelle su Italia Viva nel centrosinistra che hanno provocato proteste e contestazioni in platea.